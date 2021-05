Finale di partita a Verona, dove il Bologna fa 2-2 nel posticipo del lunedì. Sinisa Mihajlovic va in conferenza stampa e, sollecitato sulla Juve (prossima avversaria dei felsinei) dopo le polemiche per l’arbitraggio tra i bianconeri e l’Inter, fa la sua profezia.

"Sono sicuro che ci manderanno un arbitro come si deve, visto che ufficialmente abbiamo avuto solo esordienti e hanno fatto un po’ di danni. Metteranno un Valeri o un Giacomelli, posso scommetterci quello che volete”, afferma.

A se davvero avesse scommesso avrebbe guadagnato la posta piena. Guadagna comunque la patente di profeta il tecnico rossoblù.

Infatti la partita tra Bologna e Juventus, in programma domenica sera, sarà arbitrata da Valeri, mentre al Var andrà Giacomelli.

Quella dello stadio Dall’Ara è una delle tre partite che infiammeranno la lotta Champions. Due posti per tre squadre, Milan, Napoli e Juventus appunto. La squadra di Pirlo deve vincere e sperare che non vinca una tra Napoli e Milan. E se i partenopei ospitano un Verona quasi in vacanza, la squadra di Pioli va a Bergamo con l’obbligo di portare a casa i tre punti.

A meno di un favore di Sinisa, ex allenatore del Milan: “Ce la giocheremo, anche se sulla carta non c’è partita. Ma non c’era partita neanche in Milan-Cagliari, questo è il bello del calcio”, ha detto Mihajlovic.

