Giampiero Maini prende in mano le redini della Primavera dell’Olbia. Il 50enne tecnico romano, ex centrocampista con una lunga carriera in Serie A con le maglie di Roma, Vicenza, Milan, Bologna, Parma e Ancona, succede a Gian Marco Giandon, passato sulla panchina dell’Under 15 del Cagliari.

Lo annuncia il club gallurese, che dà il benvenuto all’allenatore con un'esperienza più che decennale nel calcio giovanile tra As Roma, Racing Roma e Jem's Soccer Academy.

"Sono molto entusiasta di iniziare questa nuova avventura alla guida della Primavera dell'Olbia", dice Maini. "Cercherò di trasmettere ai ragazzi principi di gioco ed entusiasmo perché capiscano e si ricordino sempre che essere qua è una grande opportunità". “L'obiettivo concordato con la società – aggiunge – è quello di proseguire sul solco tracciato per continuare a preparare e formare i ragazzi per il salto in prima squadra".

Soddisfatto anche il responsabile del settore giovanile Luca Raineri: "È stata una scelta semplice, una decisione presa insieme al direttore Tomaso Tatti perché il primo obiettivo societario rimane quello di costruire i giocatori in funzione dell'approdo in prima squadra".

Ieri, la Lega Pro ha ufficializzato la composizione dei raggruppamenti delle 28 squadre che saranno al via del campionato di Primavera 3: i bianchi sono stati inseriti nel girone B con le squadre della Toscana (Lucchese e Grosseto), dell'Emilia Romagna (Imolese, Vis Pesaro), delle Marche (Fermana), dell'Umbria (Gubbio), dell'Abruzzo (Teramo) e del Lazio (Viterbese).

