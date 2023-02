Per Roberto Stellone quella di ieri è stata la prima conferenza pre-gara da allenatore del Benevento, che in settimana ha esonerato Fabio Cannavaro e il diesse Pasquale Foggia.

Stellone ha sottolineato che le Streghe, alla Domus, cercheranno di fare risultato: «Sarà difficile ma ci proveremo, perché dobbiamo venire fuori da una situazione difficile», ha spiegato. «Ho visto un gruppo che ha tanta voglia di uscire da questa situazione. La squadra è in gran salute dal punto di vista fisico, Cannavaro e il suo staff hanno lavorato bene. Ho trovato anche una grande disponibilità da parte dell’ambiente beneventano».

Alla Domus i giallorossi non potranno schierare Viviani e Schiattarella, squalificati per una partita dal giudice sportivo. Possibile l’impiego di Farias, se non dall’inizio, a gara in corso. I media sanniti lo danno in corsa per una maglia da titolare.

© Riproduzione riservata