È di Gabriele Zappa il miglior gol del mese di novembre in Serie A. La prodezza contro il Milan del difensore rossoblù, valsa il 3-3 e la doppietta personale all’89’ con uno splendido destro al volo, è risultata la più votata dai tifosi nel sondaggio proposto sui canali social ufficiali della Lega Serie A: ha vinto superando il tiro dalla distanza di Hakan Çalhanoğlu in Inter-Napoli del 10 novembre.

Zappa diventa il quarto giocatore che vince l’Iliad Goal of the Month (il nome ufficiale del premio) in questa stagione: gli altri sono stati il cagliaritano Nicolò Barella (ad agosto per Inter-Atalanta), il difensore del Torino Saul Coco (a settembre contro la Lazio) e il centrocampista del Como Luca Mazzitelli (a ottobre sempre ai biancocelesti).

Il premio è stato istituito nella stagione 2021-2022. L’unico altro giocatore del Cagliari che se l’era aggiudicato prima di Zappa è stato Keita Baldé, a novembre 2021 per un gol in rovesciata contro il Sassuolo.

