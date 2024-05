La Juventus vince la 77esima edizione della Coppa Italia battendo in finale per 1-0 l’Atalanta. Allo stadio Olimpico di Roma decide un gol di Vlahovic nei primissimi minuti di gioco.

Gasperini privo di Scamacca schiera così il suo undici: Carnesecchi; De Roon, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman. Allegri sceglie a sorpresa Nicolussi Caviglia e Iling e risponde con: Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Iling Jr.; Vlahovic, Chiesa.

Pronti via, dopo soli 4 minuti la Juventus passa: bel filtrante di Cambiaso per Vlahovic che sfugge alle spalle di Hien e a tu per tu con Carnesecchi lo trafigge di destro.

La partita si mette sul binario preferito dalla Juve di Allegri, che non ha bisogno di scoprirsi e tiene a bada i tentativi dell’Atalanta, che ci prova con Lookman e Pasalic ma non riesce mai ad impensierire Perin. Anzi è Gatti di testa su angolo ad andare vicino al raddoppio, poco dopo il gol di Vlahovic.

A inizio ripresa Gasperini mette Toure per De Ketelaere e l’Atalanta si fa più insistente: subito un tiro deviato di Lookman termina a fil di palo, poi è Koopmeiners ad andare vicino al pareggio di testa. Ma la Juve resta pericolosa in contropiede, e Carnesecchi neutralizza Vlahovic servito da Chiesa.

Vlahovic va anche di nuovo a segno al 73’, ma il Var annulla per fuorigioco millimetrico. E allora l’Atalanta riprende linfa, gran guizzo di Lookman e tiro che si stampa sul palo all’80’. La Juve risponde con una bellissima traversa di Miretti. Nel finale Allegri, infuriato con la terna arbitrale, viene espulso. Ma sono infruttuosi gli attacchi della Dea e dopo 9’ di recupero a festeggiare è la Juve, che conquista così la sua quindicesima Coppa Italia. La squadra di Gasperini spera di rifarsi mercoledì prossimo nella finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

(Unioneonline/L)

