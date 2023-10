La sfida più rischiosa di questo inizio di stagione a punteggio pieno dopo sei turni di serie C e uno di Coppa Italia. Domani al “Vanni Sanna” con inizio alle 14, la Torres ospita la Lucchese, virtualmente terza forza del torneo dato che stava vincendo 2-1 sul campo della Spal quando un acquazzone ha costretto a interrompere la partita.

Una difesa difficilmente superabile come quella sassarese (2 gol incassati finora in campionato) e la tendenza a vincere in trasferta come fatto contro Sestri Levante e Recanatese e anche Arezzo in Coppa Italia, gara rocambolesca vinta in maniera insolita dalla Lucchese:4-3.

Il tecnico Alfonso Greco deve rinunciare ancora a Diakite, ma ha comunque Scotto e Fischnaller, utilizzati solo part time nel mercoledì di Coppa Italia, più Mastinu che invece ha riposato. Rientro probabile per Antonelli che se sta bene riprenderà il proprio posto nel braccino destro della difesa a tre, dove è stato peraltro ben sostituito da Fabriani.

Una curiosità: il tecnico della Lucchese è Gorgone, che da centrocampista ha fatto tre anni a Cagliari.

