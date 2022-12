Si riaprono i cancelli della Continassa, Massimiliano Allegri li ha varcati già in mattinata. Il tecnico della Juventus è arrivato nel quartier generale bianconero per cominciare a preparare il primo allenamento della squadra dopo un paio di settimane di vacanze, con i suoi ragazzi che torneranno al lavoro nel primo pomeriggio. L'allenatore è stato accolto da qualche tifoso, cui si è concesso per i selfie.

Il caos societario. Le vicende societarie vengono quindi vissute con apparente serenità. Poco prima dell’arrivo di Allegri alla Continassa si era avuta notizia della replica della società a Deloitte, con la certificazione di una non condivisione dei rilievi sul bilancio.

«I rilievi della società di revisione si basano su interpretazioni e applicazioni di regole contabili e giudizi e valutazioni che Juventus non condivide, anche tenuto conto degli ulteriori approfondimenti di natura legale e contabile svolti dalla società sulla base di pareri rilasciati da esperti indipendenti». La Juventus risponde così a Deloitte, la società che ha esaminato il bilancio al 30 giugno 2022 del club bianconero. «Juventus continuerà a collaborare e cooperare con le autorità di vigilanza e di settore, impregiudicata la tutela dei propri diritti in relazione alle contestazioni mosse contro i bilanci e i comunicati della società dalla Consob e dalla Procura», si legge ancora nella nota diramata dal club.

(Unioneonline)

