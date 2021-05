Juventus e Paratici, il divorzio è ufficiale. È l’annuncio, con una nota sul sito web, del club bianconero.

"Dopo undici stagioni di lavoro intenso, di vittorie e di grande passione sul campo e dietro alla scrivania, Fabio Paratici, managing director Football Area della Juventus, lascerà il club".

"Il suo contratto – prosegue la nota – in scadenza il 30 giugno 2021, non sarà rinnovato".

La comunicazione è arrivata dopo che il dirigente bianconero e il presidente della Juventus Andrea Agnelli si sono incontrati oggi alla Continassa.

Ultimo passaggio venerdì 4 giugno, quando è stato fissato un incontro di saluti con i media per Paratici e Agnelli.

"Sono stati anni bellissimi, di crescita professionale e di forti emozioni. La Juventus mi ha concesso l’opportunità di svolgere la mia attività in piena libertà e senza condizionamenti nel pieno rispetto del mio ruolo”, le parole di Paratici nel comunicato ufficiale bianconero. “Per questo desidero ringraziare tutto il club, il mio staff, i dipendenti, i collaboratori, i calciatori, gli allenatori, gli azionisti, e, in particolare, il Presidente, Andrea Agnelli. Si chiude un capitolo importante della mia carriera, in attesa di nuove sfide”.

Il successore di Paratici potrebbe già essere indicato nelle prossime ore, e le indiscrezione danno come favorito il suo braccio destro Federico Cherubini. Se, infatti, la scadenza del contratto è prevista fra un mese, è in programma domani l’assemblea degli azionisti Exor, la proprietà del club.

In arrivo dalla Sampdoria, Paratici era entrato nella Juventus nell'estate del 2010. Nominato dapprima coordinatore dell'Area Tecnica, poi direttore sportivo dalla stagione 2011-2012, nel 2018 è diventato Chief Football Officer quando Beppe Marotta ha lasciato il club bianconero per passare poi all'Inter.

