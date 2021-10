"Una vittoria bellissima perché l'abbiamo voluta veramente tanto. Sapevamo non sarebbe stato facile, la Samp è una grande squadra, ma noi non avevamo ancora vinto dopo 7 giornate, ci siamo caricati molto in questa sosta e abbiamo fatto la partita che si doveva fare".

Così nel post partita Joao Pedro, match winner e autore di una doppietta che lo ha portato a quota sei gol in campionato, commenta la vittoria del suo Cagliari contro la Samp.

"Eravamo tutti arrabbiati, perdere fa male a chiunque - prosegue il brasiliano ai microfoni di Dazn, dove arriva in compagnia del figlio -. Avevamo tutti voglia di vincere subito, questa è stata la dimostrazione del valore di questa squadra".

Joao è al settimo cielo anche per la prestazione personale: “Avevo la voglia di fare la differenza, di fare la storia per una squadra che vive nel mio cuore e che è la mia seconda pelle. Sono qui da otto anni, sono contento perché è arrivato il mio momento. Sapevo quanto stavo lavorando e sapevo che sarebbe arrivato”.

