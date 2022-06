C'è chi dice no. Joao Pedro, per esempio, il capitano del Cagliari messo sul mercato perché considerato un lusso per la Serie B e, soprattutto, per quel contratto in scadenza nel 2023. Il club rossoblù, dopo i tentennamenti di Torino e Monza, ha da giorni in mano un accordo con la Salernitana, disposta ad arrivare ai 10 milioni chiesti dal presidente Giulini. Ma il 10 di Ipatinga sembra poco propenso ad accettare, nonostante il pressing del presidente Iervolino.

Svolta Joao

Dopo i 47 gol segnati nelle ultime tre stagioni, Joao vuole fare un salto di qualità. Quello che gli avrebbe garantito il passaggio al Torino e, forse, anche lo sbarco a Monza, insieme ai compagni rossoblù Cragno (lunedì rinnovo del contratto col Cagliari e poi le visite mediche in Brianza) e Carboni (che andrà alla corte di Berlusconi e Galliani per un'operazione globale da 4,5 milioni, nonostante l'inserimento proprio della Salernitana). Un balzo che non arriverebbe andando a Salerno, un'ipotesi di trasferimento che, tra l'altro, sta mandando su tutte le furie i tifosi rossoblù, che non vedono di buon grado (eufemismo) il passaggio alla squadra che ha, di fatto, condannato il Cagliari alla retrocessione. Ecco perché ora per Joao potrebbe aprirsi, a sorpresa, una pista estera. Il cannoniere rossoblù potrebbe così trovare un'opportunità in Bundesliga (Wolfsburg e Friburgo) o in Francia (Strasburgo).

Arriva Viola

Intanto, il Cagliari inizia a muoversi anche in entrata. Su indicazione di Liverani, è praticamente chiuso l'accordo con Nicolas Viola, 32 anni, 6 presenze nell'ultima stagione a Bologna. Viola arriva da svincolato e dovrebbe firmare un contratto di un anno con opzione per la seconda stagione. Il centrocampista già in passato è stato vicino a vestire la maglia rossoblù. Ma per il ruolo di regista si cerca anche il monzese Luca Mazzitelli, classe '95, in modo da costituire una coppia di play come accadde con Di Gennaro e Fossati nell'estate del 2015. Anche se Mazzitelli frena su un possibile sbarco in Sardegna: «Sono stato convocato per il ritiro col Monza, voglio giocarmi le mie carte in Serie A». E sempre col Monza si valuta l'opzione Mattia Valoti, 10 reti nell'ultima stagione chiusa con la promozione.

Affare bomber

Oltre a Viola, Liverani avrebbe chiesto anche Gianluca Lapadula e Filippo Falco. I colloqui con gli agenti del centravanti peruviano sono continui, anche se il Cagliari vorrebbe evitare di caricarsi anche il pesante ingaggio del giocatore, 1,8 milioni netti a stagione. Le parti restano in contatto, anche se in casa rossoblù non si perdono di vista le piste che portano al brasiliano Matteo Brunori (di proprietà della Juventus), che però preferirebbe il Palermo per giocare in B, e Massimo Coda, capocannoniere dell'ultima stagione nei cadetti con le 20 reti fondamentali per la promozione in A del Lecce.

Altre operazioni

Ieri il Cagliari ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Senna Miangue al Cercle Brugge. In uscita, manca solo l'ufficialità per i passaggi di Alberto Cerri al Como (definitivo, dopo il prestito della passata stagione) e di Razvan Marin all'Empoli (prestito con riscatto fissato a 7 milioni). In entrata, invece, quella di oggi potrebbe essere una giornata importante per Franco Carboni. L'esterno mancino argentino dell'Inter, infatti, avrebbe fatto sapere di preferire il trasferimento al Cagliari, piuttosto che al Verona. Una decisione da prendere prima di lunedì, quando Carboni raggiungerà il ritiro dell'Under 20 argentina, in preparazione di un torneo internazionale in Spagna. E nell'Under 20 di Mascherano troverà il cagliaritano Isaias Delpupo, che dopo la chiamata dell'Under 19 azzurra, sembra aver deciso di giocare per l'Albiceleste. Intanto Cagliari e Cosenza pensano a uno scambio tra Salvatore Boccia e il nuorese Aldo Florenzi.

