Joao Pedro oggi si è allenato a parte ed è ormai in dirittura d’arrivo il suo passaggio ai turchi del Fenerbahce.

I procuratori dell’attaccante italo-brasiliano devono solo limare gli ultimi dettagli per il trasferimento, che dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni.

Quanto accaduto oggi nel ritiro dei rossoblù, d’altronde, è una prova d’addio: Joao ha lavorato da solo, seguito dallo staff, nonostante non avesse problemi fisici né alcun affaticamento. Ha corso e ha effettuato tiri in porta. Molto probabilmente non sarà schierato nell’amichevole di domenica con una selezione di dilettanti.

Porte girevoli: se per Joao forse è l’ultimo allenamento, oggi c’è stato anche il primo per il congolese Makoumbou, che ha firmato un quadriennale con il club sardo. Sono tornati a disposizione Radunovic e Tramoni, palestra e piscina invece per Delpupo, Ciocci e altri due possibili partenti come Rog e Nandez.

