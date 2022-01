Contro il Cagliari “dobbiamo cercare di approcciare la gara per come abbiamo fatto per tantissime partite dove partivamo fortissimo e dove subito riuscivamo ad avere il pallino del gioco, cosa che nell'ultima gara siamo stati bravi a fare riprendendo quel discorso che avevamo un po' smarrito”.

E’ quello che chiede ai suoi Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina in cerca di conferme e di un posto al sole in Europa alla vigilia del match della Unipol Domus.

“E' sempre importante far vedere subito all'avversario quello che vuoi fare con grande personalità e grande furore, il volere imporsi durante la partita. Noi dobbiamo cercare continuità anche lontano dal Franchi, ecco perché penso che queste caratteristiche domani debbano essere le prime a scendere in campo”, le parole del tecnico.

Sui rossoblù: “Squadra in grande crescita, lo dimostrano le ultime prestazioni e le ultime vittorie che ha ottenuto, anche se arriva da una sconfitta in coppa e una a Roma dove ha comunque fatto bene. Affrontiamo una squadra che deve tirarsi fuori dalla lotta salvezza, temo sempre l'orgoglio di queste squadre, è una gara molto temibile e dobbiamo fare molta attenzione”.

