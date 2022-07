Esordio choc per la Nazionale italiana agli Europei femminili di calcio ospitati in Inghilterra.

A Rotherham, nella partita di debutto, le azzurre vengono infatti surclassate dalla Francia. 5-1 il risultato finale per le transalpine.

Apre le danze Geyoro dopo soli 9 minuti, poi raddoppia Katoto al 12’ e Cascarino cala il tris al 38’.

Negli ultimi minuti del primo tempo va a segno altre due volte Geyoro.

Le azzurre si fanno vedere solo con Bonansea a inizio partita, ma la numero 11 viene fermata da uno strepitoso riflesso di piede di Peyraud-Magnin.

Poi ci provano Boattin e Linari, ma è Piemonte a trovare il gol della bandiera al 76’.

Per il resto, Sara Gama e compagne subiscono per quasi tutto il match la velocità e lo strapotere fisico delle francesi, che ora guidano il Gruppo D, davanti a Belgio e Islanda che nella partita delle 18 hanno pareggiato per 1-1.

(Unioneonline/l.f.)

