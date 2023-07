Se il presente non è dei migliori, il futuro è roseo per l’Italia del calcio. Dopo la sconfitta nella finale dei Mondiali under 20, la nazionale under 19 conquista l’Europeo di categoria 20 anni dopo il titolo del 2003 battendo in finale il Portogallo per 1-0.

Allo stadio Stadio di Ta' Qali di Malta la nazionale dei millennial guidata dal ct Bollini si porta sul gradino più alto del podio, dopo aver raggiunto la sofferta finalissima battendo la Spagna 3-2. E nell'atto conclusivo è bastato il gol di testa di Kayode per far scrivere alla giovane Italia una pagina della storia azzurra.

L'Italia parte bene, pressando il Portogallo (con i lusitani gli azzurrini avevano perso 5-1 nella fase a gironi): e gli effetti si vedono subito, perché al 9' Esposito già sfiora il vantaggio. Che arriva al 19' con un cross sul secondo palo su cui si avventa Kayode che di testa regala l'1-0. Dopo un primo tempo dominato dagli azzurri, il Portogallo torna in campo nella ripresa per rimettersi in partita. Costruisce qualche occasione ma è l’Italia ad andare vicinissima al raddoppio con Vignato.

«Successo storico. I ragazzi sono stati straordinari, così come mister Bollini e tutto lo staff, hanno creato un gruppo eccezionale capace di imporsi in un torneo difficilissimo, vincendo contro avversarie sulla carta molto più quotate. Questo trionfo europeo è la risposta più bella a chi, senza conoscere il grande lavoro che stiamo facendo con le Nazionali giovanili, preferisce abbandonarsi al disfattismo e all'isterismo provocato da una sconfitta», dichiara il presidente della Figc, Gabriele Gravina.

