Vigilia di Italia-Belgio, il match in programma domani alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma per la terza giornata della Lega A di Uefa Nations League. Dopo i due successi di settembre su Francia e Israele, Luciano Spalletti ha buone indicazioni sugli Azzurri: «Questo gruppo lascia ben sperare su quello che sarà il nostro futuro», le sue parole alla vigilia. «Soprattutto come modo di stare insieme, essere amici e nella vita normale. Ho avuto un po' di tempo per pensare, ci sono settimane che passano in un attimo e ore che non passano mai, ora ho la sensazione di avere ragazzi che vogliono far conoscere di che pasta sono fatti».

Dopo due giornate, l'Italia è a punteggio pieno con sei punti seguita da Francia e Belgio a tre, con Israele a zero. Gli Azzurri giocheranno anche lunedì, sempre alle 20.45, a Udine contro Israele. Ma prima c’è da pensare a domani: «Sarà una partita fondamentale per il nostro futuro, mi aspetto venga affrontata nella stessa maniera e con lo stesso coraggio delle ultime gare», ha aggiunto Spalletti. «I 40.000 spettatori non sono pochi. Ma noi lavoreremo quotidianamente non per dimenticare quello che è successo all'europeo, ma per riuscire a dare il meglio di noi stessi perché se lo facciamo diventeremo una grande squadra».

Parlando della formazione, Spalletti ha annunciato che al fianco di Retegui inizierà Pellegrini, mentre su alcune assenze tra i convocati ha concluso: «Zaccagni ha chiesto di rimanere fuori. Chiesa sta poco bene, Zaniolo ha iniziato a giocare da poco e Politano lo continuiamo a seguire».

