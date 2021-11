Piccolo intervento in ospedale per l'attaccante del Cagliari Keita Balde.

Il calciatore senegalese, che nelle ultime ore è dovuto ricorrere alla cure della Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria, oggi al Santissima Trinità è stato sottoposto a un’operazione di "drenaggio di ascesso retro tonsillare".

Ora è ancora in ospedale, fa sapere il Cagliari Calcio: “Per il calciatore riposo e terapie specifiche, in attesa di poter riprendere prossimamente l’attività agonistica”.

Intanto per il Cagliari primo giorno di ritiro in vista della gara di sabato con l'Atalanta. Ancora personalizzato per Ceppitelli, Walukiewicz, Dalbert e Ceter.

(Unioneonline/D)

