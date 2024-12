Dal 0-1 del primo tempo al 4-1 finale. Il tutto contro la capolista Paganese, la difesa più forte del girone. Davanti al pubblico di casa il Latte Dolce chiude in maniera esaltante il girone d'andata e il 2024.

La conferma della forza tra le mura amiche della squadra allenata da Setti, che ha ottenuto 18 punti in nove partite.

E dire che il match si era messo in salita con il rigore trasformato dagli ospiti al 18' con Faella. La squadra sassarese ha provato a reagire e costruito un paio di occasioni ma è passata soltanto in paertura di secondo tempo con Piredda che ha ribadito in gol sulla respinta del portiere dopo il tiro di Loru.

Galvanizzato dal pareggio il Latte Dolce ha insistito e nel giro di tre minuti, tra il 61' e il 64' ha piazzato l'uno-due decisivo: prima Castro con un bolide sotto la traversa dopo l'assist confezionato da Sanna, poi Sorgente per il 3-1.

Nel finale (88') l'incornata di Kone per arrotondare il successo.

