L'entusiasmo dei tifosi per il rotondo successo del "Curi” sul Perugia infiamma il social. Soprattutto il gol da centrocampo di Mancosu ha acceso i cuori dei tifosi, anche ieri circa 500 nel settore ospiti del capoluogo umbro

: "Mamma mia, Marco Mancosu", esulta da Serramanna su Facebook Alessandro Pani. Marco Piras, marittimo della Maddalena ma da sempre ultrà del Cagliari, rafforza il concetto: "Ogni tanto godo". C'è anche chi, come Alessandro Serra, ex consigliere comunale a Cagliari, la butta sull'ironia: "Oggi ho proprio rivisto il Cagliari di Liverani".

La grande gioia del popolo rossoblù emerge anche dai commenti tratti da Unionesarda.it. Fabiana Marrocu commenta: "Il gol di Mancosu orgasmo puro". E Federico Orrù guarda più in prospettiva: "Stiamo arrivando quadrati, compatti, carichi al momento giusto! RiprendiAmocela!!". Juri Concas ricorda: "Un minuto di silenzio per chi criticava Lapadula". Anche se Mario Mastio fa notare: "Guardate che giocavate da soli, il Perugia è già retrocesso da tempo, squadra imbarazzante!". Quindi Flavio Milia: "Ranieri è arrivato troppo tardi: con lui dall’inizio a quest'ora eravamo secondi. Adesso speriamo nei playoff". Concetto ribadito da Michele Uccheddu: "Stasera stratosferici. Non cambio idea: se fosse arrivato prima Ranieri, eravamo insieme al Frosinone e Genoa". Chiude Mattheu Simon: "Fino a ieri segnava solo Lapadula... adesso tutti".

