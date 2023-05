«È stata una bella festa, poi sono bastati pochi scalmanati per dare un tocco di malinconia finale». È il commento a caldo del sindaco di Udine, Alberto Felice de Toni, al termine della partita con i partenopei neo campioni d'Italia. «Bastano pochi per distruggere molto, ma guardiamo al risultato: il Napoli ha vinto lo scudetto, la partita è stata corretta e la gran parte della tifoseria è stata positiva, guardiamo il lato chiaro, il lato oscuro purtroppo… Non possiamo farci niente…», ha concluso.

Il riferimento del primo cittadino è all’invasione di campo dei tifosi partenopei e al contatto che c’è stato con parte della tifoseria friulana, per fortuna comunque senza conseguenze di particolare rilievo. Anche se lcune decine di tifosi dell'Udinese sono entrati in campo con cinghie e bastoni correndo verso la folla di tifosi napoletani che a centinaia si erano stretti intorno ai propri beniamini. Sono seguiti tafferugli per alcuni minuti prima che le forze dell'ordine in tenuta antisommossa entrassero in campo e riuscissero a separare i pochi facinorosi dalla folla festante.

