Titolare in ben 21 partite su 31, il portiere Kajus Urbietis è cresciuto in questa stagione col Latte Dolce e si è guadagnato la convocazione nella Nazionale Under 21 della Lituania.

Classe 2000, 185 cm di altezza, Urbietis è stato ingaggiato l'estate scorsa dalla squadra sassarese per la serie D. Proveniente dalla formazione maceratese del Matelica, promosso in Lega Pro, è stato titolare nel campionato vinto in 24 partite su 26 e sempre nella stagione passata è stato chiamato anche dalla nazionale Under 19 del suo Paese.

Urbietis è maturato seguendo anche le indicazioni del veterano Pierpaolo Garau e del preparatore dei portieri Mario Pompili.

L'estremo difensore lituano ha spiegato: “Mi ispiro a chiunque possa insegnarmi qualcosa e qui ho trovato Garau e Pompili. Mi trovo benissimo a lavorare con loro. L'obiettivo è di migliorare ogni giorno”.

