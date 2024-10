Rodri, centrocampista del Manchester City e della nazionale spagnola, ha vinto il Pallone d'Oro 2024.

Rodri ha battuto la concorrenza di Vinicius, attaccante del Real Madrid e del Brasile e di Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid e della nazionale inglese.

Il centrocampista del City ha voluto parlare in spagnolo ed ha dato il via ad una lunga lista di dediche: «Ringrazio tutti coloro che mi hanno votato, mia moglie e la mia famiglia (presenti in sala, ndr), i miei compagni di squadra, quelli della nazionale, Carvajal che ha avuto lo stesso infortunio e che meritava di essere qui in questo gruppo, a Lamine che merita di vincere presto, a Xavi, Iniesta e tutti coloro che non lo hanno potuto vincere, a coloro che hanno il ruolo di centrocampista», ha detto ringraziando pubblicamente il padre che lo ha sostenuto «nei momenti in cui volevo lasciare e nei momenti di sconforto».

Nella serata parigina, segnata anche dalle polemiche per la scelta del vincitore con il Real di Vinicius che ha disertato la cerimonia, premiati anche Lamine Yamal come miglior giovane, il Barcellona donne come miglior squadra, Ancelotti (assente) come miglior tecnico e Emma Hayes (campionessa olimpica con gli Usa) come migliore allenatrice.

Premio Socrates per il calcio sociale a Jenny Hermoso, la giocatrice spagnola dello 'scandaloso' bacio di Rubiales. «Alle bambine che vogliono diventare calciatrici come noi - ha detto – dobbiamo lasciare un gioco senza violenza di genere».

Lautaro Martinez, l'argentino favorito fra i giocatori della Serie A e che quest'anno ha vinto il campionato italiano con l'Inter e la Coppa America con l'Argentina, si è piazzato solo settimo alle spalle di Kylian Mbappé ed Erling Haaland.

(Unioneonline/v.l.)

