Voglia di tornare a essere protagonista. «A fine dicembre ho saputo che sarei stato ceduto e la Torres mi ha cercato quasi tutti i giorni facendomi sentire importante»: così Luca Zamparo ha spiegato il perché del suo arrivo a Sassari.

Classe 1994, vasta esperienza di serie C anche con Reggiana, Virtus Entella, Cuneo e Rimini, Zamparo è giocatore con fisico da centravanti (190cm di altezza) ma capace di disimpegnarsi anche in altri ruoli: «Ho giocato in tutti i ruoli dell'attacco e persino dietro la punta. Arrivo in punta di piedi in un reparto che va già bene, è il secondo del campionato, pronto a mettermi a disposizione».

Zamparo sarà convocato già per la gara di domenica al "Vanni Sanna" contro il Campobasso. Da capire se il tecnico Greco lo farà debuttare magari nel secondo tempo.

