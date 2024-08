Durante la partita tra Cagliari e Roma che si è svolta ieri sera alla Unipol Domus, gli oltre 400 tifosi giallorossi che riempivano il settore ospiti si sono resi protagonisti di un sincero omaggio a Gigi Riva.

«Un Gigi Riva, c’è solo un Gigi Riva», hanno intonato i tifosi capitolini per rendere omaggio a una leggenda del Cagliari e del calcio in generale, amato da tutte le tifoserie.

Un gesto che ha colpito i tanti tifosi sardi e la famiglia Riva. Tanto che il figlio Nicola ha voluto ringraziare i tifosi della Roma: «Ci sono questi gesti che per me hanno un valore immenso, che danno ancora speranza al mondo del calcio... Per me vale davvero tantissimo molto più di una vittoria o di una sconfitta! Grazie ai tifosi della Roma presenti ieri alla Unipol Domus!», ha scritto sul suo profilo Facebook.

Prima della partita Nicola Riva aveva scritto un altro post da tifoso, ricordando il padre: «Primo inizio stagione senza di te papà, ma è come se ci fossi, ti sento, so che sei lì a soffrire con tutti i tifosi del tuo Cagliari».

