La partita di domani al Benito Stirpe per il Frosinone potrebbe essere da record. Sono sei le vittorie consecutive della capolista, che ha già eguagliato il record del 2019/2020 e che, piegando il Cagliari, potrebbe batterlo.

«Ma l'avversario più pericoloso per il Cagliari è il Cagliari», ha ripetuto Fabio Liverani nella conferenza stampa di presentazione del match, venerdì ad Assemini, prima della partenza. «Rispettiamo la prima della classe, ma ritengo sia stimolante giocare contro la capolista per misurarci. Spero che anche i ragazzi vivano così questa partita. Andiamo lì per misurarci e con rispetto, poi tireremo le somme». Se Pavoletti sta bene ed è stato convocato, Falco e Goldaniga sono rimasti a casa per recuperare in vista del trittico di gare in una settimana. Mancosu non è al 100%: «In queste ore decideremo sul suo impiego. Abbiamo lavorato su alcune situazioni da utilizzare dall'inizio o a partita in corso. In queste due settimane abbiamo cercato di dare serenità alla squadra, dobbiamo essere positivi. I giocatori pensino a giocare», ha detto il tecnico rossoblù,

Sull’altro fronte, Caso è in dubbio. Il tecnico Fabio Grosso non avrà a disposizione Kone, ma recupera Oyono. Allo Sirpe sono attesi circa 13 mila spettatori, di cui circa trecento nel settore ospiti a fare il tifo per il Cagliari.

