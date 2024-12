La sconfitta contro l’Atalanta in questa 16esima giornata e le successive vittorie di Como, Verona e Lecce relegano il Cagliari al terzultimo posto in campionato. Ma le dirette concorrenti per la salvezza sono lì a un soffio di punti e per i rossoblù c’è tutto il tempo per riprendere il passo positivo interrotto dai due ko contro Fiorentina e Dea.

Intanto, martedì sera la squadra di Nicola sarà di scena a Torino contro la Juventus per la gara degli ottavi di finale. Il tecnico dei sardi potrebbe utilizzare il match contro i bianconeri per rilanciare dal primo minuto Marin e Gaetano, due giocatori che ancora, per un motivo o per l'altro, non hanno dato alla squadra quella qualità e quella continuità che il mister si attende da loro. In rampa di lancio anche Viola. Dietro, invece, Nicola potrebbe concedere un turno di riposo a Mina e Luperto per dare spazio a Wieteska e Palomino.

Dopo la parentesi di Coppa i rossoblù testa subito al campionato: domenica è in programma la trasferta a Venezia, decisiva per risollevarsi e per mettere in carniere punti importanti.

(Unioneonline)

