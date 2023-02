Sconfitta per 2-3 per il Cagliari Primavera guidato dal tecnico Filippi contro i pari età dell’Inter. Le reti per i rossoblu, realizzate da Palomba e Veroli, le prime in stagione.

Squadre in campo sotto gli occhi attenti del ds Bonato, di mister Ranieri e dei giocatori della prima squadra. Titolare Delpupo, ancora indisponibile Vinciguerra. Match valido per la 19ª giornata di campionato.

Primo tempo ricco di emozioni. Al 14’ arriva lo 0-1 per gli ospiti. Cross dalla trequarti di Stankovic per Esposito che stacca più in alto di Palomba e deposita in rete. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Carboni Palomba sigla il pareggio, in seguito ad un’errore clamoroso del portiere Calligaris, che non riesce a respingere il pallone.

Sempre da corner arriva il 2-1 rossoblù, sponda di Zallu per Veroli che sigla la rete del momentaneo vantaggio. Sul finale della prima frazione di gioco, Esposito trova la doppietta su assist di Dervishi. La ripresa inizia con il miracolo di Lolic su Stankovic. Il portiere bosniaco si ripete qualche minuto dopo anche su Owusu. A dieci minuti dal termine errore in uscita tra Lolic e Zallu, ne approfitta ancora una volta Esposito che da fuori area segna il definitivo 2-3 e la propria tripletta personale.

I padroni di casa non mollano e colpiscono il palo con Pulina di testa. Cagliari che rimane inchiodato a 27 punti in classifica, l’Inter sale a quota 25. Capitan Palomba e compagni torneranno in campo domenica in trasferta contro la Fiorentina. Fischio d’inizio alle 11.

