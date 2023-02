Il Cagliari Primavera guidato dal tecnico Filippi pareggia ad “Asseminello” per 0-0 contro i pari età dell’Empoli. Interrompendo così la striscia negativa di tre sconfitte consecutive. Match valido per la 21ª giornata di campionato. Squalificato Veroli. Ancora indisponibile Cavuoti. Titolari Lolic e Delpupo, rientrati dalla trasferta di Venezia con la prima squadra. In tribuna presente il ds Bonato.

Primo tempo vivo con entrambe le squadre che cercano la rete del vantaggio senza concretizzare. Prevale l’imprecisione sotto porta, non la voglia di lottare su tutti i palloni. Il gigante slovacco Griger ha l’occasione più nitida senza riuscire a calciare in porta.

Nella ripresa il più pericoloso è il neo entrato Vinciguerra che va vicino al gol in due occasioni.

Empoli che sale a 30 punti, Cagliari a quota 28. Capitan Palomba e compagni torneranno in campo domenica prossima sempre tra le mura amiche contro il Milan. Fischio d’inizio alle 13.

