La Primavera del Cagliari chiude in bellezza la stagione con una vittoria prestigiosa per 5-3 contro l’Hellas Verona. I baby rossoblù si piazzano al settimo posto, a quota 50 punti, a -1 dal Milan che, invece, andrà a giocarsi i playoff scudetto insieme a Sassuolo, Atalanta, Lazio e alle due teste di serie, Inter e Roma.

Il riassunto del match

Primo tempo a senso unico per la squadra di Fabio Pisacane. Al 5’ Bolzan porta in vantaggio i sardi su calcio di rigore. Il Cagliari raddoppia al 34’ con Ardau, aggregato da Pisacane in Primavera dal gruppo Under 18. Al 37’ Manuel Conti sigla il tris con un bellissimo gol da fuori area che ha ricordato tanto quelli che faceva sua papà, Daniele, con la numero cinque sulle spalle. La ripresa si apre con il quarto gol di Vinciguerra. La partita sembra chiusa, il Cagliari si rilassa troppo e l’Hellas ne approfitta. Agbonifo e Cisse (su rigore) accorciano le distanze, portando il match sul 4-2. Ma Idrissi, al 62’ realizza in contropiede il quinto gol. A nulla serve la rete del veronese Vermesan, al 69’. La squadra di Pisacane concede qualcosa nel finale ma si porta a casa i tre punti. Da segnalare il rientro in campo di Alex Caddeo a distanza di sei mesi dall'infortunio alla tibia.

Si conclude, così, una stagione intensa e che ha visto il Cagliari di Pisacane lottare fino alle battute finali per un posto nei playoff. Resta, forse, un pizzico di rammarico per alcuni punti persi, soprattutto nel girone di ritorno, e che avrebbero fatto la differenza. Ma il bilancio è sicuramente positivo.

