Seconda vittoria consecutiva per il Cagliari Primavera guidato da Filippi.

I rossoblù battono in trasferta il Lecce per 1-0. Decisiva la rete al 15’ del primo tempo di Kourfalidis. Gol stagionale numero due per il greco. Match valido per la settima giornata di campionato.

Capitan Palomba e compagni salgono a 9 punti in classifica. Si torna in campo sabato prossimo in casa contro la Sampdoria.

