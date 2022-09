Benevento si conferma terra di conquista per il Cagliari, che si impone al “Vigorito” con il punteggio di 2-0 grazie ai gol di Lapadula e Luvumbo.

Liverani conferma in toto la formazione che la settimana scorsa ha battuto il Modena. Il 4-3-3 dei rossoblù prevede Radunovic in porta, Zappa, Goldaniga, Altare e Obert in difesa, Viola, Makoumbou e Rog, ancora capitano, a centrocampo, e il terzetto offensivo composto da Nandez, Lapadula e Mancosu.

Si parte con ritmi alti. Dopo appena 2 minuti, Acampora dalla distanza mette alla prova i riflessi di Radunovic, che si distende e salva in tuffo.

La risposta del Cagliari al 5' è affidata a Mancosu: assist liftato per Lapadula, che però non riesce a dare il tocco decisivo sotto porta. Poco dopo ancora Acampora dalla distanza, ordinaria amministrazione per Radunovic. Poi la gara cala di tono, complice anche il gran caldo, e di palloni dalle parti dei due portieri non ne arrivano più, con le squadre che vanno al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa, il Benevento sfiora il vantaggio con Forte, la cui conclusione ravvicinata è salvata col corpo da Radunovic. Ma al 9', ecco il lampo rossoblù: imbucata di Mancosu, il tocco di Capellini e l'ex Lapadula brucia tutti anticipando in uscita Paleari. Al 13' Obert, già ammonito, prende il secondo cartellino giallo e lascia il Cagliari in dieci. Liverani butta dentro Carboni, Deiola e Pavoletti, facendo uscire Viola, Rog e Lapadula. Al 16' ci prova Improta, ma Radunovic si salva in angolo e, dal corner, Karic col piatto mette alto. E ancora il portiere serbo salva sul tentativo di testa di Forte. Al 28' entra Luvumbo per Nandez e proprio l'angolano, al 38' fila via sul lancio di Deiola e insacca. L'arbitro prima annulla per fuorigioco, poi il Var conferma la validità della rete. L'ultimo sussulto dei padroni di casa è una traversa di Forte su azione d'angolo. Il Cagliari controlla nel finale e sfiora anche il tris con Carboni. Finisce 2-0 e Liverani può sorridere.

