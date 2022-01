Cagliari ancora in rimonta, avanti tutta nel segno di Pavoletti (seconda rete di fila) che annulla il vantaggio di Orsolini e gol di Pereiro al 94' e sei punti in altrettanti giorni, più della metà di quelli conquistati in tutto il girone d'andata (LA CRONACA).

Dopo il blitz di Genova contro la Sampdoria, sfata anche il tabù Domus (dove non vinceva dal 17 ottobre) battendo per 2-1 un Bologna falcidiato dal Covid e appena uscito dalla quarantena, ma tutt'altro che scarico e arrendevole. Una prova di forza che consente alla squadra di Mazzarri di tenere il passo dello Spezia, sempre a +3 quindi, e di portarsi a un solo punto dal Venezia (che deve, però, recuperare la gara con la Salernitana). Ora sotto con la Roma, domenica all'Olimpico.

"Sono contento - ha commentato l’allenatore Walter Mazzarri - abbiamo schiacciato una squadra forte come il Bologna: si poteva fare gol prima. Dal punto di vista del coraggio e della voglia siamo un'altra squadra. Vincere così ci dà morale. Ma dobbiamo dare continuità subito: voglio sempre prestazioni così". Nessuna polemica con Sinisa Mihajlovic per la decisione di giocare ieri nonostante i tanti giocatori alle prese con il Covid: "Stimo Sinisa. Qui però non c'è nessun furbo - ha detto - siamo in emergenza anche noi per diversi motivi. Ha deciso la Federazione, qui è tutta un'incertezza, noi seguiamo le indicazioni della Lega".

La vede diversamente il mister del Bologna: "Nella vita paga di solito più l'onestà che la furbizia, questa volta no - spiega -. Il Cagliari poteva far rinviare la partita qualche giorno in più viste le nostre condizioni. Non hanno accettato. Complimenti a loro, però la ruota gira".

"Potevamo vincerla. E invece abbiamo perso – riassume –. Certo meritavamo il pareggio. Bisogna considerare però che ci è mancata la condizione fisica per gli allenamenti che non abbiamo potuto fare bene. Peccato, finché stavamo bene abbiamo gestito la partita. Abbiamo preso un gol su fallo laterale e uno su una deviazione".

