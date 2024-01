Sconfitto in casa, nel giorno del ricordo di Gigi Riva, e condannato alla zona retrocessione dai risultati che arrivano dagli altri campi. Non è un buon fine settimana (ma nemmeno terribile) per il Cagliari di Claudio Ranieri, mentre si stanno definendo i risultati della ventiduesima giornata di campionato.

Relativo il peso del finale di Salernitana-Roma, con l’ultima in classifica (12 punti) che ospiterà il gruppo ora guidato da Daniele Derossi.

A pesare è il pareggio ottenuto dall’Hellas Verona contro il Frosinone, che per fortuna dei rossoblù l’ha recuperata nel finale negando i 3 punti agli uomini di Baroni. Gli scaligeri non fanno il balzo e si fermano a quota 18, a pari punti con il Cagliari, al terz’ultimo posto. Rimasta ferma lì anche l’Udinese, sconfitta ieri dall’Atalanta. Un punto in meno invece per l’Empoli, che è riuscito a strappare un pareggio allo Juventus Stadium: un punto corroborante per lo spirito.

Appena sopra, a 19 punti, c’è il Sassuolo (una partita in meno), sconfitto in casa dal redivivo Monza. Alla portata (21) c’è il Lecce, perdente sul campo della Fiorentina.

