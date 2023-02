Sfruttato al massimo l’effetto Domus (con quattro vittorie su quattro), il Cagliari deve ora sfatare il tabù trasferta se vuole spiccare il volo e puntare al secondo posto in classifica per conquistare la promozione diretta (senza passare quindi per i playoff).

E per farlo già stasera contro il Modena, nell’anticipo della quarta giornata di ritorno della Serie B, Ranieri ha deciso di affidarsi inizialmente a Radunovic, Altare, Dossena, Capradossi, Zappa, Kourfalidis, Makoumbou, Rog, l’ex Azzi, Luvumbo e Lapadula, presumibilmente schierati attraverso il 3-5-2.

Con l’annuncio delle formazioni ufficiali sale, dunque, l’adrenalina allo stadio “Braglia”, dove sono presenti 735 tifosi rossoblù. Rog e Luvumbo si sono aggiudicati pertanto i rispettivi ballottaggi, in panchina l’ultimo arrivato Prelec. Ancora indisponibili Nandez, Pavoletti, Di Pardo, Viola, Goldaniga e Deiola. Dall’altra parte, l’allenatore Tesser (esonerato dopo una sola partita dall’allora presidente rossoblù Cellino nella stagione 2005-2006) schiera Gagno, Oukhadda, Pergreffi, Cittadini, Ponsi, Magnino, Gerli, Poli, Giovannini, Falcinelli e Diaw.

Pronto a subentrare Ionita, nell’Isola dal 2016 al 2020 e acquistato dal club emiliano proprio l’ultimo giorno di mercato. Il via alle 20.30, fischia il trentino Perenzoni che arbitra per la prima volta in carriera il Cagliari.

