Ventisei partite giocate, nove reti subite. Il Barcellona di Xavi ha chiuso la porta e non prende più gol. E ora, a tremare, è anche il record del Cagliari del ‘70. Come riporta Rivista Undici, la media blaugrana è di 0,34 gol incassati a partita: meglio anche di quanto fece l’impenetrabile difesa di Scopigno, che nell’anno d’oro dello Scudetto ne subì 0,36 per match, undici in totale, sulle 30 partite complessive.

Quello di Albertosi e compagni è un primato che resiste da 53 anni: nessuno, nei top cinque campionati europei, ha mai più tenuto una media gol subiti così bassa. Almeno sino ad oggi, con un Barcellona granitico che sta, di fatto, ammazzando la Liga: per ben 19 volte in questo campionato, il portiere Ter Stegen ha portato a casa il “clean sheet”, la rete inviolata.

In ogni caso il campionato è ancora lungo, mancano ancora dodici partite, e battere il record del Cagliari non sarà una passeggiata: per farlo, i blaugrana dovrebbero subire meno di cinque gol nelle gare rimanenti.

(Unioneonline/L.Ne.)

