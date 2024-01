Il Cagliari cerca la concentrazione per la gara di venerdì col Torino alla Domus (ore 20.45) e in serata ha ufficializzato la lista dei convocati. Con diverse sorprese. Intanto non c'è Goldaniga, che in queste ore è al centro di una trattativa di mercato che potrebbe portarlo al Como. E non c'è Mancosu, che si è sottoposto a un intervento di ricostruzione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro a Bologna. L'intervento, effettuato dal professor Zaffagnini, è perfettamente riuscito, ma Mancosu dovrà rimanere fermo almeno due mesi.

Tra i convocati c'è invece Wieteska, che a Frosinone aveva riportato un trauma all'arcata dentale superiore. Gli esami hanno escluso fratture e così il difensore polacco sarà regolarmente a disposizione.

Questo l'elenco completo dei ventidue convocati.

Portieri

Scuffet, Radunovic, Aresti

Difensori

Di Pardo, Zappa, Wieteska, Hatzidiakos, Obert, Dossena, Augello, Azzi

Centrocampisti

Nandez, Makoumbou, Prati, Deiola, Viola, Sulemana, Jankto

Attaccanti

Lapadula, Pavoletti, Petagna, Desogus



© Riproduzione riservata