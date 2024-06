«Finalmente ce l’abbiamo fatta, ciao papà!».

Mauro Riva, uno dei due figli di Gigi Riva, con queste parole posta su Facebook una foto che immortala la lapide del padre al Cimitero Monumentale di Bonaria, dove Rombo di Tuono, morto lo scorso 22 gennaio, riposa.

«La Sardegna – è la commovente scritta incisa – mi ha dato affetto e continua a darmene, la gente mi è vicino come se ancora andassi in campo e questa per me è una cosa che non ha prezzo!».

Dopo il funerale solenne celebrato nella basilica cagliaritana di Bonaria, centinaia di tifosi hanno reso omaggio alle spoglie del campionissimo rossoblù, scomparso all’età di 79 anni lasciando un vuoto incolmabile nell’Isola e nel mondo dello sport.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata