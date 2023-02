Alta tensione in casa Inter. La squadra di Simone Inzaghi ieri non è andata oltre lo 0-0 sul campo della Samp, scivolando a -15 dal Napoli sempre più padrone assoluto di questo campionato.

Sul finale del primo tempo le telecamere di Dazn hanno immortalato un duro scontro tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella.

L’attaccante belga fallisce un facile controllo di palla, il centrocampista sardo se la prende lamentandosi dell’errore e sbracciando vistosamente nei confronti del compagno di squadra.

Ma l’ex Chelsea non ci sta e sbotta. «Basta! Basta! Non si fa così», gli dice, mimando il gesto di Barella. E poi va oltre, passando a pesanti insulti nei confronti del centrocampista sardo. Prima in inglese (Fu*** you), poi in italiano (Figlio di pu***).

Non è la prima volta quest’anno che Barella sbraccia platealmente verso i compagni quando questi sbagliano. Segno di grandi motivazioni e grande agonismo, ma anche di un certo nervosismo che affiora ogni qual volta le cose non vanno benissimo.

Anche Simone Inzaghi a fine partita ha parlato dell’episodio: «Me ne sono accorto immediatamente, hanno avuto questo battibecco proprio davanti alla mia panchina. Sono cose che non mi piaccioni. A fine primo tempo ne abbiamo parlato, erano seduti uno accanto all’altro e sono sempre insieme. Tutto risolto, ma non deve succedere».

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata