C’è chi scende e c’è chi sale. Frosinone-Cagliari sarà uno spartiacque nel cammino delle due squadre, un’importante sfida-salvezza che sarà diretta da Federico Dionisi della sezione de L’Aquila.

L’arbitro abruzzese ha già un precedente in questa stagione con il Cagliari, la sconfitta per 1-0 contro la Lazio, quando i sardi restarono in 10 per un’ora abbondante in seguito all’espulsione di Makoumbou. In quell’occasione Dionisi non aveva estratto il cartellino rosso in un primo momento, salvo cambiare idea dopo la revisione del Var, che aveva “suggerito” la chiara occasione da gol.

Questo il programma completo della ventunesima giornata, “tagliato” dalla Supercoppa Italiana che ha portato al rinvio di quattro partite.

Sabato

18.00 Roma-Hellas Verona (Sacchi)

20.45 Udinese-Milan (Maresca)

Domenica

12.30 Frosinone-Cagliari (Dionisi)

15.00 Empoli-Monza (Giua)

18.00 Salernitana-Genoa (Orsato)

20.45 Lecce-Juventus (Doveri)

Classifica

Inter 51, Juventus 49, Milan 42, Fiorentina 34, Atalanta 33, Lazio 33, Bologna 32, Napoli 31, Roma 29, Torino 28, Monza 25, Genoa 22, Lecce 21, Sassuolo 19, Frosinone 19, Udinese 18, Cagliari 18, Hellas Verona 17, Empoli 13, Salernitana 12.

