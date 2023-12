L’Atalanta di Gasperini aspetta agli ottavi di finale di Europa League Milan e Roma. Ma per gli uomini di Pioli (retrocessi dalla Champions) e Mourinho (secondi nel girone) ci sarà da superare lo scoglio dei playoff. Si affronteranno le terze dei gironi di Champions e le seconde di quelli di Europa League. Si scenderà in campo il 15 febbraio per l’andata, e il 22 per il ritorno. Per gli ottavi, invece, ci sarà da aspettare il 7 e il 14 marzo.

Con l’Atalanta, ad attendere, ci sono Bayer Leverkusen, Liverpool, Brighton, West Ham, Rangers, Villarreal e Slavia Praga.

Questo il verdetto delle urne per i playoff:

Feyenoord (OLA) – Roma (ITA)

Milan (ITA) – Rennes (FRA)

Lens (FRA) – Friburgo (GER)

Young Boys (SVI) – Sporting (POR)

Benfica (POR) – Tolosa (FRA)

Braga (POR) – Qarabag (AZE)

Galatasaray (TUR) – Sparta Praga (CZE)

Shaktar Donetsk (UCR) – Marsiglia (FRA)

