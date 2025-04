SEGUI QUI LA DIRETTA DEL SECONDO TEMPO DI EMPOLI-CAGLIARI

Tutt’altro che divertente il primo tempo di Empoli-Cagliari, che finisce inevitabilmente 0-0. Pochissime le occasioni.

In avvio domina la prudenza. Al 6’ l’Empoli trova una buona giocata a liberare Cacace sulla sinistra, il neozelandese entra in area ma anziché calciare mette in mezzo e Luperto salva. Per il Cagliari, al 13’, bel movimento a destra di Luvumbo e tiro-cross troppo potente.

Su un corner per il Cagliari, respinto, al 20’ l’Empoli va in contropiede: Sambia corre a destra, cerca Kouamé che scivola ma la palla diventa buona per Henderson il cui destro rasoterra finisce a lato. Lo scozzese al 24’ prova a sorprendere Caprile direttamente da calcio d’angolo, il portiere rossoblù (uno dei tanti ex) smanaccia. Dall’altra parte Piccoli col sinistro dai 16 metri, Vásquez blocca il suo rasoterra.

Un bello spunto di Viola porta Luvumbo a ricevere in area, la difesa dell’Empoli fa scudo ma la palla diventa buona per Zortea: destro dal limite, alto (33’). La partita procede poi senza sussulti all’intervallo, dove le squadre vanno dopo un minuto di recupero.

