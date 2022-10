Dopo lo 0-0 di Marassi col Genoa, il Cagliari, sfruttando anche l'anticipo, si gode due giorni di riposo. I rossoblù si ritroveranno agli ordini di Liverani ad Asseminello solo lunedì pomeriggio.

La gara col Grifone non ha lasciato segni particolari e così l'attenzione dello staff medico sarà rivolta tutta ai due assenti di ieri, Barreca e Rog.

Il difensore già giovedì aveva lavorato con i compagni nella rifinitura e così lunedì potrebbe allenarsi in gruppo.

Sulla via della guarigione anche il croato, che spera di essere regolarmente al suo posto sabato, nell'attesa sfida col Brescia di Cellino, oggi fermato in casa dal Cittadella e scivolato via dalla vetta della classifica.

