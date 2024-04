Domenica 7 aprile va in scena alla Domus Cagliari-Atalanta. Appuntamento alle 18 con la sfida valida per la 31esima giornata di campionato. Importantissima per i rossoblù, impelagati in una lotta salvezza che coinvolge sette squadre per cinque posti nella prossima Serie A. Ma cruciale anche per l’Atalanta, in piena corsa Champions.

Per gli orobici una partita incastrata tra la semifinale di Coppa Italia persa ieri con la Fiorentina e il quarto di andata di Europa League in programma giovedì prossimo.

Arbitrerà la partita Antonio Rapuano della sezione di Rimini, al Var Pairetto e Maresca. Arbitro esperto, ormai da tre anni fisso in Serie A, quest’anno Rapuano ha già diretto il Cagliari e ha portato bene. Ha arbitrato la sfida di Empoli, vinta dai rossoblù di misura con gol di Jankto, 0-1.

In carriera ha diretto tre volte i rossoblù: la prima nel 2015-16, in B, i sardi si imposero per 4-1 sul Trapani; la seconda nel 2021 a Firenze, finì 3-0 per i viola; e l’ultima quest’anno, appunto con l’Empoli.

Due le partite dell’Atalanta diretta da Rapuano: un pareggio 4 anni fa a La Spezia e la sconfitta di quest’anno a Bologna.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata