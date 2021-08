Primo weekend di campionato con numerose segnalazioni di disservizi sulla piattaforma Dazn, che quest’anno ha acquisito i diritti in esclusiva di tutte le partite di Serie A (tre a settimana saranno trasmesse anche su Sky).

E la Lega interviene, chiedendo chiarimenti. In particolare ha chiesto quali siano state le difficoltà, ma anche garanzie sugli interventi affinché non si verifichino più problemi per le prossime gare.

Cerchiato, in particolare, il weekend del 12/13 settembre, quando in calendario ci saranno i primi big match come Milan-Lazio e Napoli-Juventus.

Una lettera che rappresenta un atto dovuto, considerando che missive simili erano già partite in passato e non solo indirizzate alla stessa Dazn (era avvenuto ad esempio per i problemi su Inter-Cagliari dello scorso aprile), ma che comunque rimane significativa, considerando che arriva dopo una giornata agitata per i presidenti di Serie A.

Nel bando per la vendita i diritti tv la stessa Lega indica, tra gli obblighi per chi trasmette, quello di avere "standard qualitativi e commerciali compatibili con l'esigenza di preservare il valore anche reputazionale dei prodotti audiovisivi, nonché l'immagine della Lega Serie A, delle società e del calcio italiano". Un obbligo che a giudizio di alcuni Dazn al momento non starebbe rispettando.

Sul piede di guerra le associazioni dei consumatori, a partire dal Codacons “che chiede di indennizzare tutti gli utenti coinvolti nei disservizi attraverso rimborsi automatici pari al costo della singola partita”.

L'Unione Nazionale Consumatori ha invece annunciato un esposto all' Antitrust e all'Autorità delle Comunicazioni, con l'Agcom che avrebbe già chiesto spiegazioni a Dazn sulle difficoltà.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata