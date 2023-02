Il giudice sportivo di Serie B, Germana Panzironi, ha squalificato dieci giocatori, tutti per una giornata, in relazione alle partite della 25ª giornata di campionato, disputata lo scorso fine settimana. Quattro di loro erano stati espulsi: tratta di Giovanni Fabbian (Reggina) e Gianluca Lapadula (Cagliari), entrambi espulsi per doppia ammonizione, Antonio Lunetta (Sudtirol) e Shady Oukhadda (Modena).

Erano invece diffidati e, in seguito ad ammonizione staranno quindi fermi per un turno, i seguenti giocatori: Francesco Cassata (Ternana), Woyo Coulibaly (Parma), Samuel Giovane (Ascoli), Diomande Gondo (Ascoli); Francesco Lisi (Perugia) e Francis Tessmann (Venezia). Dovranno poi scontare una giornata di squalifica il viceallenatore del Venezia, Felipe Neves Godinho, espulso "per avere contestato con veemenza l'operato arbitrale" e il dirigente della Reggina Giuseppe Branca a sua volta espulso per lo stesso motivo. Infine, dovrà stare fermo fino al 6 marzo prossimo un dirigente della Reggina, Simone Baggio, "per avere, al termine della gara proferendo espressioni blasfeme, rivolto agli Ufficiali di gara epiteti insultanti; per avere, inoltre, preso a calci la porta dello spogliatoio del Direttore di gara e rivolto ai collaboratori della Procura federale espressioni ingiuriose".

Due società, la Ternana e il Perugia, dovranno pagare un'ammenda (rispettivamente di tremila e duemila euro) per lancio di fumogeni e petardi in campo da parte dei loro sostenitori nel corso del derby.

© Riproduzione riservata