Olbia e Daniele Dessena ancora insieme. Fino al 30 giugno 2026.

Il club gallurese ufficializza il prolungamento del rapporto col centrocampista classe 1987 per altre due stagioni. Arrivato a Olbia nel gennaio di quest’anno in prestito dalla Virtus Entella, l’ex capitano del Cagliari era stato riscattato d’estate.

«La società rende noto di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto del calciatore Daniele Dessena», recita la nota emessa dall’Olbia Calcio stasera. «Daniele firma un contratto che lo legherà ai Guardiani del Faro sino a giugno 2026. La società formula al giocatore un grande in bocca al lupo».

La bella notizia arriva nel giorno della sosta obbligata per il rinvio della gara col Rimini, che in programma originariamente oggi è slittata al 6 dicembre per gli impegni di Nanni, Fabbri e Palmisani con le rispettive nazionali. Dopo la seduta di questa mattina, Dessena e compagni torneranno ad allenarsi martedì in vista del prossimo appuntamento del campionato di Serie C: la trasferta sul campo del Sestri Levante di domenica 26 novembre.

