L’Inghilterra batte 2-1 l’Olanda al fotofinish e conquista la finale degli Europei di Germania in cui domenica sera affronterà la Spagna. A Dortmund decide la rete di Watkins al 91’ dopo il botta e risposta nel primo tempo firmato da Simons e Kane su rigore.

Partita scoppiettante sin dai primi minuti. L’Olanda la sblocca al 7’ con un gran gol di Simons, che ruba palla a Rice, arriva al limite e scaglia un gran tiro che finisce sotto l’incrocio. Immediata la reazione dell’Inghilterra: Dumfries stende Kane in area, il Var richiama l’arbitro che assegna il rigore. Lo stesso Kane dal dischetto non sbaglia, al 18’ è 1-1.

Emozioni continue. Un salvataggio sulla linea della difesa olandese su gran giocata di Foden che salta tutti (portiere compreso) e due legni, uno per parte: Dumfries per gli orange di testa, subito dopo Foden che con un bolide da fuori centra in pieno l'incrocio dei pali. Al 35' l’Olanda deve già rinunciare a Depay, infortunato, al suo posto Veerman. Poi ancora Foden, indiavolato, impegna da fuori il portiere orange Verbruggen per l’ultimo squillo dei primi 45’.

In un secondo tempo molto chiuso la decide Watkins al 91’, era entrato 10 minuti prima al posto di Kane: su assist di Palmer scarica un destro imparabile e manda in delirio gli inglesi.

