Il recupero di Alessandro Deiola procede secondo le previsioni. Dopo l’intervento – a Roma, dal professor Santucci a Villa Stuart – per la “ricostruzione legamentosa esterna” della caviglia sinistra, come confermano dall’Ortopedia Chessa di Cagliari, il centrocampista si sta sottoponendo alla riabilitazione per bruciare le tappe del recupero.

«Sotto la supervisione medica, qualche settimana fa abbiamo installato il dispositivo di magnetoterapia Itechmedicaldivision per accelerare il processo di guarigione», fanno sapere dal centro ortopedico dove Deiola è in cura. «La magnetoterapia è un trattamento non invasivo che utilizza campi magnetici per stimolare la rigenerazione dei tessuti e ridurre il dolore. Siamo lieti di vedere i progressi di Alessandro e continuiamo a sostenerlo durante questo percorso di guarigione».

Ranieri quindi presto potrà avere un’altra freccia nel suo arco, per rinforzare un centrocampo ancora a caccia di rinforzi.

