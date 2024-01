Roberto D'Aversa non ritiene che il Lecce abbia avuto un calo nel secondo tempo col Cagliari: «La partita l'abbiamo fatta per tutti i 95', nel secondo tempo avevamo il vento contro e abbiamo subito gol su palla inattiva», dichiara a fine partita. «I ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione, il rammarico è non averla chiusa ma non posso dire nulla. Abbiamo guadagnato un punto sulla zona retrocessione al termine del girone d'andata, con una partenza strabiliante. Sia a Bergamo sia oggi mancavano tanti giocatori: questi ragazzi non hanno fatto sentire le assenze». I salentini vanno al giro di boa con 21 punti, +6 sul Cagliari e +7 sulla terzultima.

Corsa salvezza. Il Lecce non è certo fuori dalla zona calda, ma dopo due sconfitte senza gol nelle trasferte contro Inter e Atalanta ha mosso la classifica. Per D'Aversa c'è un augurio nella lotta che coinvolge sia i salentini sia il Cagliari: «Ci tenevamo a girare a 23 punti però siamo qui a commentare un pareggio, ora mi auguro di vedere una ripartenza del Lecce come nel girone d'andata. Il caso ha voluto che inizieremo con la Lazio, con cui avevamo debuttato: dobbiamo continuare con le prestazioni, i risultati poi sono la conseguenza».

© Riproduzione riservata