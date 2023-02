Se i bianchi galluresi si affidano a Ragatzu che ha firmato 11 gol dei quali uno pesantissimo per il pareggio nel derby del “Vanni Sanna”, la Torres punta su Scappini. L'attaccante ex Reggiana è a quota 7 insieme al collega di reparto Diakite. C'è però una differenza, Stefano Scappini ha sempre segnato finora contro l'Olbia: un gol in Coppa Italia e uno in campionato.

Se Scappini ha la maglia numero 90, indossava invece la numero 7 Walter Tolu, ala destra degli anni '80 che ha firmato addirittura due reti al “Nespoli”. Pesantissime, perché nel 1984/85 Tolu fu il match winner e perché nell'anno della promozione in C1 entrò nella ripresa (di solito era titolare) e dopo due minuti e mezzo firmò il pareggio che spianò la strada al colpaccio per 2-1, rifinito da Monaldo.

In serie D, nella stagione 2015/16, il centravanti Lorenzo Musto realizzò addirittura una doppietta per il 2-0 finale, entrando nelle pagine gloriose dell'albo dedicato alle sfide in Gallura.

Tra gli altri attaccanti ad avere regalato la gioia della vittoria alla squadra sassarese va menzionato Renato Greco, che su rigore siglò il colpaccio nella stagione 1994/95, fondamentale per ottenere la salvezza e finire sopra l'Olbia in classifica.

