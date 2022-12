Ai Mondiali in Qatar arriva ai quarti anche la Croazia, che passa il turno eliminando il Giappone: 1-1 dopo i tempi regolamentari, 2-4 dopo i rigori.

E prosegue il suo cammino anche il Brasile, che cala il poker contro la Corea del Sud.

I risultati e i marcatori delle due sfide di lunedì:

(Ore 16) Giappone – Croazia 2-4 dopo i calci di rigore (Maeda, Perisic, rigori: Vlasic, Brozovic, Pasalic)

(Ore 20) Brasile – Corea del Sud 4-1 (Vinicius Jr, Neymar su rigore, Richarlison, Paquetà, Seung-ho).

In precedenza avevano staccato il pass per i quarti Francia e Inghilterra, pronte a sfidarsi per un posto in semifinale, così come Olanda e Argentina.

